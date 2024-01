Unieuro, il Fuoritutto continua: tantissimi sconti fino al 31 Gennaio 2024

Unieuro proroga il Vero Fuoritutto di inizio anno. La catena di distribuzione in giornata odierna infatti ha annunciato che il volantino sarà attivo fino al 31 Gennaio 2024, e propone una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti.

iPhone 15 da 128 gigabyte viene proposto ad 869 Euro, in calo dai 979 Euro di listino, mentre l’iPad di nona generazione da 10,2 pollici nella variante WiFi only con 64 gigabyte di storage è disponibile a 359 Euro, in calo dai 439 Euro imposti dal produttore. In offerta troviamo anche l’iPhone 13 da 128 gigabyte, a 669 Euro: in questo caso il risparmio è considerevole dai 759 Euro di listino.

Interessante anche l’offerta sul Samsung Galaxy Watch6 con cassa da 40mm, a 229,90 Euro, 90 Euro in meno rispetto ai 319,90 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active viene proposto a 39,99 Euro.

Per quanto concerne le altre promozioni, segnaliamo anche l’iRobot Combo a 249,90 Euro, in calo dai 359,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.