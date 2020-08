Unieuro FuoriTutto Continua, TV QLED Samsung 4K in offerta con omaggio

Nel contesto dell'iniziativa FuoriTutto lanciata oggi 17 agosto 2020, chiamata "FuoriTutto Continua", Unieuro ha messo in offerta un televisore QLED 4K di Samsung. Inoltre, la promozione offre in omaggio un altro prodotto della società sudcoreana.

Più precisamente, il modello di TV in offerta è il QE65Q85RAT, quindi si tratta di un QLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il prodotto Samsung in omaggio sono invece gli auricolari Galaxy Buds+. Il prezzo è pari a 1299 euro sul sito ufficiale di Unieuro, mentre in precedenza era di 1568 euro. Insomma, stiamo parlando di un possibile risparmio di 269 euro. Questo senza contare il succitato omaggio degli auricolari Galaxy Buds+.

Analizzando il prezzo negli altri store principali, abbiamo notato che il televisore viene venduto allo stesso prezzo, ovvero 1299 euro, da Euronics. Tuttavia, in quest'ultimo caso non ci sono gli auricolari in omaggio. Per il resto, questo modello non compare né sul portale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, nel contesto generale l'offerta di Unieuro potrebbe fare gola a una certa tipologia di utenti.

In ogni caso, per ottenere l'omaggio degli auricolari Galaxy Buds+ basta aggiungere il televisore al carrello e scegliere se si vuole ricevere la colorazione bianca o quella nera. Il sito di Unieuro riporta che gli auricolari hanno un valore commerciale pari a 169 euro.