Unieuro, parte il Fuoritutto di Gennaio 2021: sconti fino al 60% su TV e smartphone

Dopo il nuovo volantino di Euronics, anche Unieuro rinnova le proprie promozioni e lancia oggi il "Fuoritutto" di Gennaio 2021, che sarà attivo fino al 21 e proporrà sconti fino al 60% su tanti prodotti.

Tra i TV, il Samsung QE65Q900TST da 65 pollici è disponibile a 2799 Euro, il 44% in meno rispetto ai 4999 Euro di listino, mentre il modello QE55Q90TAT da 55 pollici passa a 1399 Euro, per un risparmio del 30% rispetto ai 1999 Euro imposti dal produttore.

Il Sony KD-55XH81 da 55 pollici invece può essere portato a casa a 749,90 Euro, il 24% in meno dai 999 Euro precedenti, mentre l'LG 43UN73006LC da 43 pollici passa a 399,90 Euro.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, il Galaxy A51 con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte è disponibile a 259,90 Euro, il 31% in meno dai 379,90 Euro precedenti. In sconto troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, a 249,90 Euro.

Non mancano all'appello gli iPhone, su cui però gli sconti sono meno corposi: iPhone 12 da 128 gigabyte può essere acquistato a 949 Euro ed iPhone Xr da 64 gigabyte a 569 Euro.

Sulla maggior parte dei prodotti viene anche garantita la consegna a casa gratuita. La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.