Unieuro Fuoritutto, hard disk esterno Toshiba da 1TB in offerta del 42%

Nel contesto dell'iniziativa "Fuoritutto", Unieuro ha avviato una promozione legata a un hard disk esterno Toshiba da 1TB, che viene venduto a un prezzo del 42% inferiore rispetto al solito.

Più precisamente, il modello Toshiba Canvio Basics viene proposto a un prezzo di 39,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere su quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 69,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 30 euro (ovvero del 42%). Vi ricordiamo che l'iniziativa "Fuoritutto" andrà avanti fino al 7 febbraio 2021, quindi la promozione riportata in questa notizia rimarrà attiva per un tempo limitato. Nel caso siate arrivati in ritardo su questi lidi, potete verificare che l'offerta era attiva passando per Wayback Machine.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre offerte relative al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha scontato l'hard disk. Infatti, la nota catena vende quest'ultimo a un prezzo di 39,99 euro tramite il suo sito Web ufficiale. Per quel che concerne, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono Toshiba Canvio Basics da 1TB a 46,44 euro al momento in cui scriviamo.

Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.