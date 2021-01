Unieuro Fuoritutto, offerta pesante su Motorola Moto G 5G Plus: Amazon rilancia!

In seguito ai vari sconti legati a prodotti Apple, "torniamo" da Unieuro per via di un'altra promozione interessante, sempre relativa al mondo tech. Infatti, la nota catena ha deciso di "andarci giù pesante" su Motorola Moto G 5G Plus, facendo scendere di un bel po' il prezzo di quest'ultimo.

Infatti, lo smartphone, "brandizzato" TIM, viene proposto a un prezzo di 219,90 euro mediante il sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in genere il prezzo sarebbe pari a 399,90 euro. In parole povere, la promozione "Fuoritutto" propone uno sconto del 45%, ovvero di 180 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone coinvolto dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. L'unica colorazione messa in offerta da Unieuro è quella Blu.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che lo smartphone era già stato scontato a fine 2020. Tuttavia, in quel caso il prezzo era superiore, ovvero 249 euro da Unieuro. Per chi non lo sapesse, il dispositivo coinvolto è uno di quelli che lo scorso anno si è inserito nella "battaglia per democratizzare il 5G". Per approfondire lo smartphone, potete fare riferimento alla nostra recensione di Motorola Moto G 5G Plus (uscita a fine agosto 2020).

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono il prodotto a un prezzo ancora più basso, ovvero 217,99 euro. Per quel che concerne, invece, MediaWorld, non siamo riusciti a trovare lo smartphone sul portale ufficiale di quest'ultima catena.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento per acquistare Motorola Moto G 5G Plus, portandosi a casa uno smartphone pronto per il 5G a poco più di 200 euro.