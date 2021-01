Unieuro Fuoritutto, OPPO Find X2 Lite in offerta al 39% in meno: superata Amazon

Non c'è solamente Huawei P Smart 2021 in offerta in questi giorni da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato, nel contesto dell'iniziativa "Fuoritutto", un'altra promozione relativa al mondo dei dispositivi mobili. Più precisamente, lo sconto riguarda lo smartphone OPPO Find X2 Lite.

Il dispositivo viene venduto a un prezzo di 299,90 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente lo smartphone verrebbe proposto a 499 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto del 39%, ovvero di 199,10 euro. Non male considerando che, al momento della pubblicazione della nostra recensione di OPPO Find X2 Lite (ovvero a maggio 2020), il dispositivo veniva venduto proprio a 499 euro.

Vi ricordiamo che il dispositivo monta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non manca inoltre il supporto al 5G. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Fuoritutto", che durerà fino al 7 febbraio 2021. Se siete arrivati in ritardo, potete verificare che l'offerta era attiva mediante Wayback Machine.

Per il resto, analizzando le altre promozioni messe a disposizione dai principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che OPPO Find X2 Lite viene venduto a 319,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori, ovvero 20,09 euro in più rispetto alla promozione di Unieuro. Per quel che riguarda, invece, MediaWorld, questa catena propone lo smartphone a 399 euro.

Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.