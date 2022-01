Unieuro, il Fuoritutto taglia il prezzo su un prodotto Dyson: -33%!

Continua il Fuoritutto di Unieuro, il volantino lanciato qualche giorno fa e valido sia online che nei negozi. Tra le tante offerte proposte dalla catena di distribuzione, ne troviamo una che riguarda anche un prodotto Dyson, su cui viene offerta una riduzione del 33%.

Si tratta del Dyson Pure Cool Link, il purificatore e ventilatore d'aria che può essere acquistato al prezzo di 299,90 Euro, con un risparmio del 33% rispetto al prezzo di listino di 449,90 Euro. Dati alla mano, si tratta di uno sconto molto interessante.

Il Dyson Pure Cool Link, secondo i dati diffusi dal produttore inglese, è in grado di rimuovere automaticamente il 99,95% degli allergenti e gli inquinanti presenti nell'aria, incluse le particelle fino a 0,1 micron. Il sistema integrato purifica tutto l'anno, con un flusso d'aria a velocità maggiore che garantisce una purificazione più elevata durante l'estate, in cui si necessita anche di aria fresca. Al suo interno è presente anche una modalità notturna, che monitora e purifica l'aria anche di notte ma con un display a luce attenuata ed impostazioni più silenziose per non svegliare gli abitanti della casa. Dyson sottolinea che è in grado di rimuovere anche i fumi e gli odori potenzialmente tossici, come le esalazioni della vernice.