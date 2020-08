Unieuro fa il fuoritutto: TV QLED 4K Samsung scontato di ben 3200 euro!

In seguito all'offerta relativa a un TV particolarmente economico, torniamo a trattare le promozioni in campo tecnologico effettuate dalla nota catena Unieuro. Più precisamente, restiamo nel mondo dei televisori, dato che la promozione odierna coinvolte un TV QLED 4K di Samsung.

Infatti, Unieuro ha portato il prezzo del televisore Samsung QLED QE75Q90RATXZT a 2299 euro sul suo sito ufficiale. Stando al portale della nota catena, il costo solitamente sarebbe pari a 5399 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio di 3100 euro. Tuttavia, vi ricordiamo che in questo periodo è attivo uno sconto extra del 5%. Questo modello è coinvolto nell'iniziativa, quindi basta aggiungerlo al carrello per far abbassare ulteriormente il prezzo, facendolo arrivare a 2214,05 (sono già inclusi i 30 euro di spedizione per i prodotti di grandi dimensioni). In parole povere, aggiungendo il prodotto al carrello, lo sconto totale è pari a 3185 euro. Insomma, qualcuno direbbe che Unieuro ha fatto veramente il "fuoritutto", citando una recente iniziativa della nota catena.

Per il resto, analizzando quanto offerto dagli altri store principali, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato una promozione. Infatti, la nota catena vende il succitato televisore a un prezzo di 2299 euro sul suo portale ufficiale. In questo caso l'iniziativa è valida "Solo per il Weekend". Inoltre, non ci sono ulteriori sconti. Abbiamo inoltre provato a cercare questo modello su Amazon Italia, ma al momento in cui scriviamo risulta non essere disponibile.

In ogni caso, anche utilizzando alcuni tool di comparazione dei prezzi, l'offerta di Unieuro sembra attualmente offrire il costo più basso del Web per quanto riguarda questo modello. Insomma, si tratta di una promozione che potrebbe risultare interessante per una certa tipologia di utente.