Unieuro Fuoritutto, ultime ore: hard disk 1,5TB in offerta a metà prezzo!

Dopo aver lanciato l'offerta legata a un televisore HD, Unieuro torna a proporre promozioni relative al mondo tecnologico. Infatti, la nota catena ha avviato uno sconto interessante su un hard disk esterno Seagate da 1,5TB, facendo calare considerevolmente il prezzo di quest'ultimo.

Più precisamente, il modello Seagate Expansion STEA1500400 viene venduto a un prezzo di 39,99 euro mediante il sito ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere su quest'ultimo portale, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 89,99 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 55%, ovvero di 50 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un hard disk esterno con interfaccia USB 3.0. La promozione rientra nel contesto dell'iniziativa "Fuoritutto", che si conclude oggi 21 gennaio 2021.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store che vendono prodotti tecnologici sul mercato italiano, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il prodotto a un prezzo di 87,46 euro, ovvero più del doppio rispetto all'offerta di Unieuro. Per quel che riguarda, invece, MediaWorld, quest'ultima catena venderebbe l'hard disk a 39,99 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile sul portale ufficiale.

Insomma, la promozione lanciata da Unieuro, disponibile in queste ultime ore di "Fuoritutto", potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.