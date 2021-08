Unieuro Fuoritutto, ultime ore: OPPO Find X3 Lite con RAM espandibile scontato del 24%

Dopo aver dato un'occhiata allo sconto relativo a uno Smart TV OLED da 55 pollici, torniamo a consultare le offerte proposte da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione legata allo smartphone OPPO Find X3 Lite.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prezzo del prodotto è pari a 379,90 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del dispositivo sarebbe di 499,99 euro. In parole povere, lo sconto è pari a 120,09 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, magari per chi stava tenendo d'occhio da tempo il prezzo dello smartphone. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Il Vero Fuoritutto Continua", che terminerà il 22 agosto 2021.

Se volete approfondire il modello coinvolto, che dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, nonché del supporto al 5G, potete farlo mediante la nostra recensione di OPPO Find X3 Lite (pubblicata a giugno 2021). Ricordiamo che da inizio agosto 2021 il dispositivo è compatibile con la funzionalità "RAM Expansion", che permette di sfruttare lo storage interno per aggiungere "virtualmente" diversi GB di RAM. Tra l'altro, anche altri produttori hanno deciso di adottare una tecnologia simile.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha lanciato una promozione sul dispositivo. Infatti, quest'ultima catena propone lo smartphone a 379 euro. L'annuncio ufficiale di Amazon, invece, propone il prodotto, venduto e spedito direttamente dall'azienda di Andy Jassy, a 389,90 euro.