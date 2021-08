Unieuro Fuoritutto, Xiaomi Mi Watch Lite in offerta a meno di 50 euro

Non sono disponibili solamente gli sconti del "Back To School" da Unieuro, dato che la nota catena ha avviato anche svariate altre iniziative promozionali. In questo contesto è arrivata un'offerta relativa allo smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene venduto a 49,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il prezzo del prodotto sarebbe pari a 69,99 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio del 28%, quindi di 20 euro. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando uno smartwatch particolarmente economico. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Il Vero Fuoritutto Continua", che terminerà il 22 agosto 2021.

Ricordiamo che Xiaomi Mi Watch Lite è generalmente ritenuto un buon prodotto low cost, come potete leggere nel nostro approfondimento relativo ai migliori smartwatch venduti sotto i 100 euro a metà 2021. Tra l'altro, potrebbe interessarvi consultare quest'ultimo anche per saperne di più in merito alle alternative offerte dal mercato.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fato che sia MediaWorld che Amazon Italia hanno fatto scendere ulteriormente il prezzo. Infatti, entrambi i portali e-commerce vendono il prodotto a 48,99 euro (su Amazon non si passa nemmeno per rivenditori).

In parole povere, sembra trattarsi di un buon momento in generale per "mettere le mani" su Mi Watch Lite, che sul portale ufficiale di Xiaomi viene proposto a 69,99 euro.