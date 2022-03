Unieuro, Google Chromecast con Google TV in offerta fino al 25%

Dopo aver trattato le nuove Offerte Solo Online di Unieuro, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali della nota catena. Infatti, sono stati avviati degli sconti sia su Google Chromecast con Google TV che su Google Chromecast.

Più precisamente, la prima variante del dongle HDMI di BigG, ovvero quella che integra Google TV e permette dunque di accedere a tutte le applicazioni del caso, così come alla risoluzione 4K, viene ora venduta a un prezzo pari a 59,99 euro sul sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 69,99 euro. In parole povere, in questo caso c'è un possibile risparmio del 14%.

C'è invece uno sconto del 25% sulla variante "base" di Google Chromecast. Scendendo maggiormente nel dettaglio, quest'ultima viene proposta a un costo di 29,99 euro sul portale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web della nota catena, generalmente il prezzo del prodotto sarebbe pari a 39,99 euro. Ricordiamo, tuttavia, che il modello senza Google TV è pensato "semplicemente" per trasmettere il flusso video da un dispositivo al TV.

Insomma, potreste voler dare un'occhiata alla pagina dedicata a Google Chromecast con Google TV e alla presentazione di Google Chromecast pubblicate sul sito Web di BigG per approfondire al meglio i prodotti coinvolti e comprendere se fanno al caso vostro o meno.