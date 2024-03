Unieuro, al via i Google Days fino al 10 Marzo: sconti anche sui Pixel

Nello stesso giorno in cui Unieuro lancia il nuovo volantino di marzo, sul sito web della catena di distribuzione partono anche i Google Days, che fino al 10 Marzo 2024 propongono tanti sconti su diversi dispositivi del colosso dei motori di ricerca.

Il Google Pixel 8 Pro, nella variante con 128 gigabyte di storage interno può essere acquistato ad 849 Euro, con un risparmio del 22% rispetto ai 1099 Euro di listino e la possibilità di effettuare il pagamento in dieci rate da 84,90 Euro.

In offerta troviamo anche il Google Pixel 8, sempre con 128 gigabyte di memoria interna: in questo caso il risparmio è addirittura superiore e pari al 25%. Lo smartphone può essere infatti portato a casa a 599 Euro piuttosto che 799 Euro, con pagamento a rate in dieci mensilità da 59,90 Euro al mese.

Sconti anche su altri dispositivi dell'ecosistema Google: il Google Pixel Watch 2, nella fattispecie, è disponibile a 299,90 Euro. Anche in questo caso è proposta la possibilità di effettuare il pagamento a rate in dieci mensilità da 29,99 Euro a tasso zero ed interessi zero.

La lista completa dei prodotti disponibili in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Le offerte sono disponibili solo per coloro che sono in possesso della carta Unieuro.