Unieuro Gran Finale: 5 computer portatili con offerte imperdibili, fino a domani

Siete alla ricerca di computer portatili? Volete sfruttare le offerte di Halloween per aggiudicarvene uno a un ottimo prezzo? Ebbene, il Gran Finale degli Halloween Days proposti da Unieuro non vi deluderà. Di seguito vi proporremo in particolare 5 computer portatili a prezzi vantaggiosi, di marchi come Lenovo, HP e ASUS.

In ordine di prezzo, troviamo innanzitutto il Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 scontato da 649,90 Euro a 532,66 Euro. Si tratta di un laptop con schermo IPS Full HD da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 5 3500U da 3,7 GHz di clock Turbo, 8 GB di RAM DDR4 a 2400 MHz, 512 GB di SSD lato archiviazione e chip grafico integrato AMD Radeon Vega 8.

Altro laptop firmato Lenovo è il modello Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 proposto a 614,62 Euro anziché 749,90 Euro, ovvero uno sconto del 18%. Qui troviamo un display IPS Full HD da 14 pollici assieme a, sotto la scocca, CPU AMD Ryzen 5 5500U da 4 GHz di frequenza Turbo, 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, SSD da 512 GB a concludere il comparto memoria e, anche in questo caso, chip grafico integrato AMD.

Si passa quindi al modello HP 240 G8 con processore Intel Core i7-1065G7 da 3,9 GHz di clock Turbo, 8 GB di RAM DDR4 da 2666 MHz con supporto a massimo 16 GB, SSD da 256 GB lato archiviazione e schermo IPS Full HD da 14 pollici. In questo caso lo sconto è del 23%, da 849,90 Euro a 653 Euro.

Altro laptop del medesimo marchio è l’HP Pavilion x360, un convertibile con display touchscreen IPS Full HD da 14 pollici. Ad accompagnarlo sono il processore Intel Core i5-1135G7 da 4,2 GHz di frequenza Boost, 8 GB di RAM DDR4 da 3200 MHz, SSD M.2 da 256 GB e chip grafico integrato Intel Iris Xe. Il prezzo è pari a 655,60 Euro, contro i 799,90 Euro di listino.

Chiude l’elenco il computer portatile ASUS VivoBook 15 scontato da 999 Euro a 818,79 Euro, dotato del processore Intel Core i7-1165G7 da 4,7 GHz di clock massimo, 8 GB di RAM DDR4, scheda video dedicata NVIDIA GeForce MX350 con 2 GB di vRAM, SSD da 512 GB e schermo IPS Full HD da 15,6 pollici.

