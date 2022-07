Unieuro, ecco il Gran Finale del Black Friday: sconti dal 22 al 44% su tanti prodotti

Giornata in cui sono gli sconti i protagonisti. Dopo aver discusso degli Apple Days lanciati da Mediaworld, ci spostiamo su sito di Unieuro che fino al 10 Luglio 2022 proporrà il Gran Finale del Black Friday, con sconti dal 22 al 44%.

Le AirPods 2 con case di ricarica Lightning possono essere acquistate a 99,99 euro, il 33% in meno dai 149,99 Euro di listino.

In offerta per troviamo anche il Samsung Galaxy S21 FE, al prezzo speciale di 609 euro, dai 769,90 Euro imposti dal produttore. L’iPhone 13 da 128 gigabyte, invece, è disponibile a 789 Euro, il 15% in meno rispetto ai 939 Euro precedenti. Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, invece, passa a 219,90 Euro, con un risparmio del 33% se si confronta con i 329,90 Euro di listino.

Per quanto concerne gli indossabili, segnaliamo lo sconto su Huawei Watch GT 2, a 99,99 Euro.

Tra i televisori, l’LG OLED 55C1 da 55 pollici passa a 979 Euro, dai 1899 Euro precedenti. Il Samsung UE55AU7170 da 55 pollici passa a 399,90 Euro, il 46% in meno rispetto ai 749,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta nel Gran Finale del Black Friday di Unieuro può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.