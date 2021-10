Unieuro Gran Finale: notebook RTX 3050 in offerta al prezzo più basso del Web

Dopo aver analizzato uno sconto di Unieuro relativo a un aspirapolvere Samsung, torniamo ad approfondire le proposte della nota catena in termini di offerte tech. In questo caso, la promozione è relativa a un notebook con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Acer Aspire 7 A715-42G-R9XR viene proposto a un prezzo pari a 982,71 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quel che si può leggere su quest'ultimo sito Web, precedentemente il prodotto veniva venduto a 1199 euro. Lo sconto è dunque di 216,19 euro, ovvero del 18%. Questo avviene nel contesto di quello che la nota catena chiama "Gran Finale".

In parole povere, la promozione rientra nell'iniziativa legata agli Halloween Days, che rimarrà attiva fino al 1 novembre 2021. Questo significa, per farla breve, che l'offerta resterà disponibile per relativamente pochi giorni in seguito alla pubblicazione dei questa notizia.

In ogni caso, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online in merito a questo specifico portatile, siamo venuti a conoscenza del fatto che quello di Unieuro è il prezzo più basso del Web, perlomeno per quel che riguarda le principali realtà "nostrane". Infatti, MediaWorld vende questo modello a 1122 euro, così come Euronics propone il prodotto proprio a 1122 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web di Amazon Italia. Per il resto, i classici tool di "confronto dei prezzi" indicano che la promozione di Unieuro è quella che offre il costo più basso del Web.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per un certo tipo di utente, visto che si fa riferimento a un notebook con una scheda video che può risultare "intrigante" anche lato gaming (soprattutto in un periodo non propriamente roseo in termini di GPU). Per il resto, tra le altre caratteristiche tecniche del portatile troviamo un processore AMD Ryzen 7 5700U, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Non mancano inoltre uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel, il sistema operativo Windows 10 Home e il supporto al Wi-Fi 6.