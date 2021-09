Unieuro, grandi sconti su 3 smartphone Samsung e Xiaomi: c'è Galaxy S20 FE

Unieuro oggi ha lanciato il volantino “Passione Casa” attivo fino al 7 ottobre 2021, ma non mancano anche altre promozioni di vario genere al di fuori di tale contesto. Per esempio, in queste settimane è possibile aggiudicarsi 3 smartphone Samsung e Xiaomi a prezzi stracciati, tra cui anche Galaxy S20 FE.

Partiamo proprio da quest’ultimo: Samsung Galaxy S20 FE viene proposto a 389,90 Euro anziché 669 Euro ed è dotato di un display Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 865, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1000 GB, 6 GB di RAM, batteria da 4.500 mAh e comparto fotocamera caratterizzato da un sensore anteriore da 32 MP e tre posteriori (12 MP grandangolare + 12 MP ultra-grandangolare + 8 MP telephoto con zoom ottico 3x).

Segue dunque Xiaomi Mi 10T Lite brandizzato Vodafone a 249 Euro al posto di 399,90 Euro, senza contare l’extra sconto del 5% ottenibile effettuando l’acquisto online tramite il sito ufficiale Unieuro. In questo caso parliamo di uno smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon 750G con clock pari a 2,2 GHz massimi, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, batteria da 4.820 mAh, schermo LCD Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate di 120Hz e Corning Gorilla Glass 5, supporto alla tecnologia HDR10 e, per il comparto fotocamera, singolo sensore anteriore da 16 MP e quad-camera sul retro (64 MP principale + 8 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità).

Chiude la lista di oggi Xiaomi Redmi Note 9T brandizzato TIM, venduto a 197 Euro anziché 299,90 Euro ma, anche in questo caso, con 5% di extra sconto se acquistato online. Si parla di un dispositivo mobile con schermo IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione pari a 2340x1080 pixel, chipset MediaTek Dimensity 800U da 2,4 GHz, 128 GB di archiviazione interna, 4 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e tripla fotocamera posteriore (48 MP + 2 MP + 2 MP), mentre lato selfie ne figura solo una da 13 megapixel.

Sempre da Unieuro è possibile anche trovare monitor da gaming e TV DVB-T2 anche al 50% in meno.