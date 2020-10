Unieuro Halloween Days: 25% di sconto su un TV LG OLED da 55 pollici

Continuiamo a sviscerare gli Halloween Days di Unieuro, il nuovo volantino che sarà disponibile fino al prossimo 2 Novembre. Tra le promozioni più interessanti troviamo anche quella proposta su un TV LG OLED da 55 pollici, su cui viene proposto un risparmio del 25%.

Nello specifico, l’LG OLED55BX6LA da 55 pollici è disponibile a 1.299 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1.748 Euro di listino, per un risparmio pari a 449 Euro. Unieuro garantisce anche la consegna a casa gratuita ed il ritiro contestuale in negozio a costo zero, e permette anche di effettuare il pagamento con la cassa veloce PayPal, per effettuare l’acquisto in totale sicurezza. Sempre attraverso la scheda tecnica è anche possibile implementare l’assistenza aggiuntiva di 36 mesi, che entrerà in vigore al termine della garanzia di 24 mesi, a 179,99 Euro.

Per quanto concerne il TV, si tratta di un modello della linea BX basato sul processore a7 Gen 3, con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Fillmaker Mode. Garantito anche il supporto HDR, oltre che ai formati digitali DVB-S2 e DVB-T2.

La promozione prevede anche le Earbuds Dual Mic di LG in regalo sull’acquisto. Si tratta senza dubbio di un’ottima occasione per coloro che hanno intenzione di cambiare TV. Fateci sapere cosane pensate.