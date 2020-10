Unieuro Halloween Days: Apple Watch SE, iPad ed iPhone 11 in offerta

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, Unieuro ha lanciato gli Halloween Days che scadranno il prossimo 2 Novembre. In lista troviamo diversi prodotti a marchio Apple, tra cui anche il nuovo Apple Watch SE.

Proprio quest’ultimo, infatti, nella variante con cassa da 40mm in alluminio oro può essere acquistato a 299,90 Euro, il 2% in meno rispetto ai 309 Euro di listino, mentre quella da 44mm, GPS Only, passa a 329,90 Euro rispetto ai 339 Euro imposti dal colosso di Cupertino.

Per quanto riguarda gli iPhone 11, il modello da 64 gigabyte è disponibile a 699 Euro, mentre l’iPhone 11 Pro sempre da 64 gigabyte può essere portato a casa a 999 Euro, per un risparmio del 15% rispetto ai 1189 Euro di listino.

Non manca all’appello l’iPad da 10,2 pollici di ottava generazione, nella versione WiFi Only da 32 gigabyte, che viene scontato a 379 Euro, dai 389 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti Apple è disponibile a questo indirizzo. Le promozioni saranno disponibili fino al prossimo 2 Novembre. Viene anche garantita la consegna gratuita a casa per gli ordini sopra i 49 Euro.

Ovviamente gli Halloween Days includono anche altre offerte, anche su TV ed altri smartphone.