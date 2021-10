Unieuro, al via gli Halloween Days: sconti mostruosi fino al 1 Novembre

Dopo aver segnalato il volantino Mediaworld di Halloween, è anche la volta di Unieuro. La catena di distribuzione infatti propone gli "Halloween Days" in store ed online fino al 1 Novembre 2021, con tantissimi sconti sui prodotti d'elettronica.

Il Panasonic TX-43HX580E da 43 pollici viene proposto a 399,90 Euro, il 20% in meno rispetto ai 499,90 Euro di listino, mentre il Samsung QE50Q60A da 50 pollici passa a 679,90 Euro, il 28% in meno rispetto ai 949 Euro di listino. L'LG OLED 48A1 da 48 pollici invece è disponibile a 999 Euro, per un risparmio del 33% se si confronta con i 1499 Euro imposti dal produttore. Il Sony BRAVIA XR-5580J da 55 pollici viene proposto a 1499 Euro, con un risparmio del 21%.

Tra gli smartphone, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy A12 a 169,99 Euro, mentre il Galaxy A03s viene proposto a 139,99 Euro. Il Motorola Moto G30 invece passa a 199,99 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro invece è disponibile a 199 Euro.

Interessante anche lo sconto sul MacBook Pro da 13 pollici con chip M1 e GPI 8-core ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 1209 Euro, mentre il Lenovo Ideapad 3 viene proposto a 339,90 Euro rispetto ai 379,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.