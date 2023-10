Unieuro, al via gli Halloween Days: il nuovo volantino attivo fino al 31 Ottobre

Come di consueto ad inizio settimana, arriva il nuovo volantino Unieuro che propone tanti sconti. Questa volta si chiama Halloween Days e come suggerisce il nome fino al 31 Ottobre 2023 permette di acquistare una serie di prodotti a prezzi ridotti.

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 949 Euro, dai 1229 Euro di listino, ma in offerta troviamo anche l’iPhone 14 da 128 gigabyte a 799 Euro, con un risparmio di 80 Euro dagli 879 Euro di listino. In sconto segnaliamo anche l’Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa da 45mm in alluminio a 379 Euro, dai 549 Euro di listino.

Interessante anche lo sconto sul Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte, che viene proposto a 999 Euro, il 32% in meno rispetto ai 1479 Euro di listino del produttore coreano. Honor Pad X9 da 128 gigabyte invece viene proposto a 179,99 Euro, con un risparmio di 70 Euro dai 249,90 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Come avvenuto anche in altre circostanze, il consiglio è di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse, e per tutte le informazioni sulla consegna ed il pagamento vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.