Unieuro Halloween Week: sconto di 699 euro su un notebook con RTX 3050 Ti

Andando oltre all'offerta Amazon sulla chiavetta di Harry Potter, non sono poche le offerte lanciate in questo periodo di Halloween. A tal proposito, se state pensando di farvi un regalo, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata alla promozione lanciata da Unieuro su un notebook Lenovo con GPU RTX 3050 Ti.

Più precisamente, il modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 viene ora proposto a un costo di 799,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il prezzo consigliato per il dispositivo ammonterebbe a 1.499 euro. Questo significa che, a conti fatti, c'è di mezzo uno sconto di 699,10 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno. Questo anche considerando che si fa riferimento a un computer portatile che può comunque fornire soddisfazioni in ambito gaming, vista la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Vale però la pena esplicitare che l'offerta rientra nell'iniziativa Halloween Week di Unieuro, dunque rimarrà attiva fino al 31 ottobre 2023.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di Lenovo IdeaPad Gaming 3, quest'ultima include anche un processore Intel Core i5-12450H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 16 pollici ha invece risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.