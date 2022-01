Unieuro, è tempo di Happy Holidays Weekend: 25% di sconto su tanti prodotti

Unieuro risponde al Red Weekend di Mediaworld con l'Happy Holidays Weekend, una nuova promozione speciale attiva fino al prossimo 9 Gennaio 2022 che propone il 25% di sconto su tanti prodotit.

Nella fattispecie, ad essere interessati sono i grandi e piccoli elettrodomestici, ma anche climatizzatori, deumidificatori e purificatori d'aria con prezzo a partire da 199 Euro. Sono esclusi dalla promozione i brand AEG, Dyson, Foppapedretti, iRobot, Liebherr e Miele.

Potete consultare la lista completa delle offerte dell'Happy Holiday Weekend di Unieuro, dove troverete gli sconti su tutti i prodotti che rientrano in tale categoria, tra cui lavatrici ed altri elettrodomestici per la casa.

Come sempre Unieuro permette anche di effettuare il pagamento a rate e di godere della consegna a casa, oltre che del ritiro in negozio. Per tutti i dettagli, però, vi rimandiamo alle singole pagine dei vari prodotti, dove sono disponibili tutte le informazioni del caso.

Le promozioni saranno attive fino alle 23:59 del prossimo 9 Gennaio 2022, e vanno di pari passo con il volantino Happy Holidays di Unieuro, che è stato lanciato subito dopo le vacanze di Natale e che resta ancora attivo con una serie di offerte molto interessanti su prodotti d'elettronica ed informatica come TV, PC e smartphone.