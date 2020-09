Unieuro, hard disk esterno da 4TB scontato di molto, superata Amazon

In seguito all'avvio dell'iniziativa "Speciale Acer", Unieuro torna a lanciare promozioni in campo tecnologico. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo dello storage, dato che il prodotto messo in offerta dalla nota catena è un hard disk esterno da 4TB.

In particolare, il modello Seagate Expansion Portable 4TB, in colorazione Black, viene venduto a un prezzo di 79,99 euro. Stando al sito Web ufficiale di Unieuro, solitamente questo prodotto costerebbe 159,99 euro, quindi si sta parlando di un potenziale risparmio di 80 euro. Da segnalare il fatto che la nota catena esplicita che la promozione è valida solamente online. Le dimensioni del disco fisso sono di 2.5".

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che l'offerta lanciata da Unieuro supera quella di Amazon Italia. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone il succitato hard disk a un prezzo di 95,40 euro tramite rivenditori (il prodotto costa 88,93 euro usato tramite Amazon Warehouse).

Per il resto, MediaWorld propone la variante Plus dell'hard disk esterno a un prezzo di 149,99 euro. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per una certa tipologia di utente, soprattutto per chi ha bisogno di parecchio spazio aggiuntivo oppure è solito spostare grandi quantità di dati.