Unieuro, hard disk esterno Seagate da 1TB in offerta al 42% in meno

Dopo aver trattato le promozioni legate a svariati televisori di Samsung, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto da Unieuro in campo tecnologico. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione relativa a un hard disk esterno da 1TB.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene proposto a 39,99 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Lo sconto è del 42%, in quanto precedentemente il prezzo dell'hard disk esterno era fissato a 69,99 euro. In parole povere, si risparmiano 30 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi ha la necessità di acquistare una memoria di archiviazione da 1TB.

In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che in passato ci sono già stati altri sconti simili. Tuttavia, chi si è perso le precedenti occasioni può potenzialmente trovare interessante l'offerta avviata da Unieuro. Per il resto, segnaliamo che il prodotto è in promozione anche da MediaWorld, dato che il prezzo è pari, anche in questo caso, a 39,99 euro.

Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, i rivenditori propongono l'hard disk esterno da 1TB di Seagate a partire da 47,86 euro. Tirando le somme, se vi serve una memoria di archiviazione esterna, in queste ore ci sono varie proposte interessanti.