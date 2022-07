Unieuro, nuovo Honor Magic4 Lite con Play Store già in offerta

Non è passato molto tempo dall'arrivo in Italia della gamma Honor Magic4, che chiaramente vede il supporto ai servizi Google (dunque è possibile utilizzare anche il Play Store). Tra i vari dispositivi approdati di recente nel nostro Paese, c'è lo smartphone Honor Magic4 Lite, che adesso è finito al centro di uno sconto da Unieuro.

Più precisamente, il dispositivo viene ora proposto, nella variante 4G, a un prezzo pari a 249,90 euro sul portale di Unieuro. In quest'ultimo sito Web si legge che precedentemente il costo del dispositivo mobile ammontava a 299,90 euro, quindi c'è un possibile risparmio del 16%. In parole povere, lo sconto è di 50 euro. Non male, se si considera che si tratta di uno smartphone annunciato a maggio 2022 per l'Italia.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Sottocosto di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 31 luglio 2022. In seguito alla pubblicazione di questa notizia, avrete dunque a disposizione relativamente pochi giorni per poter usufruire della promozione. In ogni caso, ricordiamo che Honor Magic4 Lite dispone di 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e batteria da 4.800 mAh, giusto per citare alcune specifiche tecniche.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al modello 4G di Honor Magic4 Lite, abbiamo notato che quest'ultimo viene proposto a 281,36 su Amazon, nonché a 249,99 euro da MediaWorld. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per mettere le mani sul dispositivo.