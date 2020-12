Unieuro, Huawei Band 4 Pro in offerta al 39% in meno: c'è anche uno sconto extra

Dopo l'offerta relativa allo smartphone Motorola Edge, ci spostiamo nel mondo degli indossabili per via di un'altra promozione interessante lanciata da Unieuro. Infatti, la nota catena ha deciso di far scendere il prezzo della smartband Huawei Band 4 Pro.

In particolare, il prodotto viene venduto a 47,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in genere l'indossabile sarebbe venduto a 79,90 euro, quindi già così si tratta di uno sconto del 39%, ovvero di 31,91 euro. In ogni caso, non è finita qui: il dispositivo rientra infatti nell'iniziativa che permette di avere un ulteriore 5% di sconto. Questo significa che, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo scende a 45,59 euro, per un possibile risparmio totale di 34,31 euro.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha scontato il prodotto. Infatti, in questo caso Huawei Band 4 Pro viene venduta a 47,99 euro. Poteva inoltre mancare all'appello Amazon Italia? Ovviamente no e infatti anche la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone la smartband a 47,99 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sulla smartband, soprattuto per coloro che la stavano tenendo d'occhio da un po' di tempo.