Unieuro, via agli Huawei Days: sconti su smartphone, smartwatch e smartband

Unieuro ha dato ufficialmente il via agli Huawei Days, che si concluderanno il prossimo 13 Febbraio e consentiranno agli utenti di acquistare a prezzi ridotti tanti prodotti del marchio cinese, tra cui smartphone, smartwatch, smartband ma anche accessori come cuffie ed auricolari.

Le FreeBuds 3 sono disponibili a 159,90 Euro, il 10% in meno rispetto ai 179 Euro di listino, mentre Huawei Watch GT 2 con Band 2 Pro abbinato può essere portato a casa a 200,90 Euro, un prezzo che consente di risparmiare 98,90 Euro.

Sempre dal fronte degli smartwatch, il solo Watch GT è disponibile a 139,90 Euro, mentre il Watch GT Active passa a 149,90 Euro, con il Watch GT2 passa in sconto a a 250,90 Euro con Band 2 Pro compreso, per un risparmio del 28%. Huawei Band 4 viene confermato a 34,90 Euro e non si segnalano grosse modifiche al prezzo.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, Huawei P30 Pro scende a 699,90 Euro, mentre il Nova 5T con 6 gigabyte di RAM e 128GB di storage può essere acquistato a casa a 399,90 Euro. Il Mate 30 Pro nella configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria invece resta a 1099,90 Euro.

Non mancano ovviamente i tablet all'appello: il Mediapad M5 Lite da 32GB con supporto 4G viene scontato a 279,99 Euro, mentre il MediaPad T5 da 32 gigabyte passa a 229,99 Euro.