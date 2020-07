Unieuro, Huawei P Smart 2020 già in offerta a poche settimane dall'uscita

In seguito allo sconto sullo smartwatch Fitbit Versa Lite, arriva un'altra offerta interessante in campo tecnologico da parte di Unieuro. In particolare, questa volta ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili, dato che il prodotto al centro della promozione lanciata dalla nota catena è lo smartphone Huawei P Smart 2020.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un modello arrivato in Italia a maggio 2020, quindi stiamo parlando di un dispositivo particolarmente recente. È bene precisare che è uno di quei modelli in cui sono presenti i servizi Google, quindi stiamo parlando di uno smartphone interessante anche per chi è solito utilizzare spesso le applicazioni di BigG. Questo modello monta 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

In ogni caso, il prezzo di lancio di Huawei P Smart 2020 in Italia era di 199,90 euro. Unieuro ora lo propone a 179 euro sul suo sito ufficiale. Questo significa che si tratta di un risparmio di 20,90 euro. Inoltre, in questi giorni è possibile ottenere uno sconto extra del 5% e, infatti, aggiungendo il dispositivo al carrello il prezzo finale diventa 170,05 euro. Insomma, può essere una buona occasione per una certa tipologia di utente. Le colorazioni coinvolte sono quelle Nero e Verde. Interessante notare che la colorazione Blu costa qualche euro in meno, dato che viene venduta a 177 euro.

Dando un'occhiata anche agli store principali, abbiamo notato che Huawei P Smart 2020 viene venduto a 179,99 euro da MediaWorld. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il dispositivo risulta non disponibile. Su Amazon Italia, invece, lo smartphone si può acquistare a 179,90 euro.