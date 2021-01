Unieuro, Huawei P Smart 2021 in offerta sotto i 200 euro: Amazon rilancia

Dopo aver trattato la promozione legata al TV Samsung da 55 pollici, "torniamo" da Unieuro per via di un altro sconto da non sottovalutare. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta relativa allo smartphone Huawei P Smart 2021, facendone scendere il prezzo sotto i 200 euro.

Più precisamente, il succitato modello viene venduto a 182 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del dispositivo sarebbe pari a 229,90 euro, quindi già così si tratterebbe di uno sconto pari al 20%, ovvero di 47,90 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore 5% di risparmio. In parole povere, basta aggiungere Huawei P Smart 2021 al carrello per far scendere il prezzo finale a 172,90 euro. Lo sconto totale è dunque pari a 57 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone coinvolto dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Si tratta di un dispositivo HMS, quindi sono assenti i servizi Google.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld propone Huawei P Smart 2021 a 182,99 euro mediante il suo sito Web ufficiale. Ci pensano tuttavia i rivenditori di Amazon Italia a offrire il prezzo più basso tra gli store principali, dato che in questo caso lo smartphone si può portare a casa a 165,90 euro (qui Wayback Machine), ovvero 16,10 euro in meno rispetto a quanto proposto da Unieuro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente. In ogni caso, se volete approfondire il prodotto, potete farlo mediante la nostra prova di Huawei P Smart 2021.