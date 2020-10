Unieuro, Huawei P30 con servizi Google in offerta: superata Amazon

Dopo aver lanciato una promozione interessante su Xiaomi Mi Note 10 Lite, Unieuro torna a "colpire" con un'altra offerta in campo dispositivi mobili. Questa volta, il prodotto coinvolto è lo smartphone Huawei P30, che dispone dei servizi Google.

In particolare, il modello viene attualmente venduto a 399,90 euro sul potale ufficiale di Unieuro. Stando al sito Web della nota catena, in genere il dispositivo costerebbe 649,90 euro, quindi già così si tratterebbe di un possibile risparmio di 250 euro. Tuttavia, non è finita qui, in quanto il prodotto rientra nell'iniziativa "sconto IVA". Quest'ultima prevede uno sconto extra del 18,04% aggiungendo il prodotto al carrello. Questo significa che il prezzo finale è pari a 327,76 euro, per uno sconto totale di 322,14 euro.

Vi ricordiamo che questo modello dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ci sono inoltre i servizi Google, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei P30 (pubblicata a maggio 2019). Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, ci siamo accorti del fatto che MediaWorld proporrebbe il dispositivo a 402 euro, ma al momento in cui scriviamo quest'ultimo risulta non essere disponibile. Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, in questo caso il prezzo è fissato a 433 euro.

Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.