Unieuro, Huawei P40 Lite E in offerta a buon prezzo con sconto extra

Dopo aver trattato le offerte dell'iniziativa "Fuoritutto", "torniamo" da Unieuro per via di un'altra promozione tecnologica interessante. Infatti, la nota catena ha avviato uno sconto legato allo smartphone Huawei P40 Lite E.

Più precisamente, il succitato modello viene proposto a 139 euro da Unieuro. Il prodotto rientra inoltre nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. In parole povere, aggiungendo il dispositivo al carrello, il prezzo finale diventa 132,05 euro. La colorazione messa in offerta a questo prezzo dalla nota catena è quella Nera, mentre quella Blu viene venduta a un costo superiore al momento in cui scriviamo. In ogni caso, vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria. Va inoltre detto che si tratta di un dispositivo HMS (Huawei Mobile Services), dunque sono assenti i servizi Google.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri store principali che vendono prodotti tecnologici in Italia, abbiamo notato che su Amazon Italia il prodotto costa 132 euro usato. Da MediaWorld, invece, il prezzo è pari a 139,93 euro. In quest'ultimo caso il dispositivo è ovviamente nuovo. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a un certo tipo di utente, magari a chi sta cercando un dispositivo HMS da provare senza spendere troppo.