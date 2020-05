Unieuro, Huawei Watch GT 2 costa quanto GT 2e con questa promozione

Vi avevamo avvertito qualche giorno fa nella recensione di Huawei Watch GT 2e: l'originale Watch GT 2 sta scendendo rapidamente di prezzo, andando ad "insidiare" l'ultima proposta dell'azienda cinese.

Infatti, Unieuro ha avviato un'interessante offerta che consente di portarsi a casa Huawei Watch GT 2 a un prezzo di 149 euro. In precedenza, lo smartwatch veniva venduto a 199,90 euro, quindi il risparmio è di 50,90 euro.

In parole povere, il costo del dispositivo è identico a quello di lancio di Watch GT 2e. Quest'ultimo però include, in questi primi giorni di vendita e se acquistato tramite il sito ufficiale di Huawei, un omaggio: gli auricolari Huawei Sport Bluetooth Headphones Lite. Insomma, si può decidere se acquistare allo stesso prezzo Huawei Watch GT 2 da Unieuro oppure Huawei Watch GT 2e con Sport Bluetooth Headphones Lite dal sito ufficiale dell'azienda cinese.

Per chi non lo sapesse, le principali differenze tra i due modelli si trovano a livello di design e in qualche funzionalità. In particolare, Huawei Watch GT 2 implementa un microfono e un altoparlante, consentendo all'utente di effettuare chiamate. Watch GT 2e non dispone invece di questa funzionalità, ma strizza più l'occhio agli sportivi.

Oltre alla succitata analisi di Watch GT 2e, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare anche la nostra recensione dell'originale Huawei Watch GT 2.