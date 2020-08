Unieuro, Huawei Watch GT 2 a un prezzo super con questa combinazione

Dopo avervi parlato dell'iniziativa Fuori Tutto, ci soffermiamo ulteriormente sugli sconti lanciati da Unieuro in questi giorni. Ovviamente rimaniamo sempre in campo tecnologico, ma questa svolta ci spostiamo nel mondo degli indossabili. Infatti, il prodotto coinvolto nella promozione che trattiamo oggi è lo smartwatch Huawei Watch GT 2.

Più precisamente, questo dispositivo viene venduto a 144 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Tuttavia, basta semplicemente aggiungere il prodotto al carrello per portare il prezzo finale a 136,80 euro. Questo significa che, partendo dai 199,90 euro di costo iniziale indicato dal sito della nota catena, si può arrivare a ottenere un risparmio di 63,10 euro, possibile grazie allo sconto extra del 5% attivo in questi giorni. Il modello coinvolto è quello con dimensioni della cassa pari a 42 mm.

Difficile battere l'offerta di Unieuro per gli altri store principali. Infatti, MediaWorld propone Huawei Watch GT 2 a 149,99 euro, mentre su Amazon Italia questa variante si trova a 199 euro (prodotto venduto e spedito da Amazon). Insomma, l'offerta lanciata dalla nota catena non è niente male e permette di portarsi a casa lo smartwatch a un prezzo simile a quello della variante Watch GT 2e (da non confondere con il modello di cui stiamo parlando).

In definitiva, sembra trattarsi di un buon momento per mettere le mani sull'indossabile coinvolto. Se avete bisogno di maggiori informazioni su questo smartwatch, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Huawei Watch GT 2. Inoltre, visto che siamo in tema, se volete approfondire l'argomento potrebbe tornarvi utile dare un'occhiata anche alla nostra guida ai migliori smartwatch sotto i 150 euro.