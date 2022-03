Unieuro, Huawei Watch GT 2 Pro al centro di uno sconto del 43%

Non ci sono solamente Smart TV in promozione da Unieuro. Infatti, la popolare catena ha avviato anche molteplici altre iniziative promozionali. Tra queste, troviamo uno sconto sostanzioso sullo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, quest'ultimo viene ora venduto a un prezzo pari a 169,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 299,99 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 43%, ovvero lo sconto è pari a 130 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per chi sta cercando un dispositivo indossabile di questo tipo.

La promozione rientra in ogni caso nell'iniziativa Fioriscono Gli Sconti di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 27 marzo 2022. Ricordiamo che lo smartwatch dispone di uno schermo AMOLED da 1,39 pollici. Vi rimandiamo alla nostra prova di Huawei Watch GT 2 Pro (uscita a ottobre 2020) per maggiori informazioni su quanto offerto da questo specifico modello. Vi basti sapere che non mancano funzionalità come il monitoraggio SpO2.

Per il resto, approfondendo quanto proposto relativamente all'indossabile dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld vende lo smartwatch a 175,99 euro. Su Amazon, invece, il prodotto viene proposto a 169 euro tramite rivenditori. Insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per mettere le mani su Huawei Watch GT 2 Pro.