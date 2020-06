Unieuro: Huawei Watch GT torna sotto ai 100 euro, ma Amazon 'rilancia'

In seguito allo sconto sul laptop di ASUS con Intel Core i7, si tornano ad analizzare le offerte in campo tecnologico di Unieuro. Il prodotto di oggi è una "vecchia conoscenza": lo smartwatch Huawei Watch GT.

In particolare, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 99,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno degli smartwatch più apprezzati, nonostante non sia esattamente l'ultimo modello (Huawei Watch GT 2 è già uscito).

Dando un'occhiata al prezzo dello smartwatch sui classici store principali, abbiamo notato che anche MediaWorld ha avviato una promozione relativa a Huawei Watch GT. Tuttavia, in questo caso il prezzo è fissato a 109,99 euro (ovvero 10,09 euro in più di Unieuro). Insomma, siamo alle solite: le due catene stanno cercando di superarsi per quanto riguarda gli sconti.

Attenzione però ad Amazon Italia. Infatti, il colosso dell'e-commerce questa volta si inserisce nella "guerra all'ultimo sconto" con un "tocco di classe": portando il prezzo di Huawei Watch GT a 98,91 euro (0,99 euro in meno di Unieuro). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Insomma, i vari store stanno veramente giocando sul filo dei centesimi per "vincere" in termini di offerte.

Questo va ovviamente a favore degli utenti, che possono portarsi a casa lo smartwatch al minor prezzo possibile. Tra l'altro, quello attuale è un costo che diversi utenti aspettavano, dato che Huawei Watch GT era già stato in offerta a meno di 100 euro qualche settimana fa. Inoltre, la stessa Unieuro sta essenzialmente riproponendo l'offerta di cui vi avevamo già parlato (ma questa volta Amazon Italia ha fatto uno "scherzetto" alla nota catena).