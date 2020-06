Unieuro, Huawei Watch GT vede dimezzato il suo prezzo

Dopo avervi descritto la promozione relativa al portatile di ASUS ZenBook, torniamo a parlare delle offerte di Unieuro legate alla tecnologia. Oggi il protagonista è lo smartwatch Huawei Watch GT.

In particolare, Unieuro ha dimezzato il prezzo dello smartwatch, portandolo da 199,90 euro a 99,90 euro. Il risparmio è quindi del 50%, ovvero 100 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per tutti coloro che stanno cercando un indossabile che non costi troppo e sia comunque in grado di garantire affidabilità, nonché di offrire tutte le classiche funzionalità del caso.

L'offerta è sicuramente di quelle interessanti, dato che lo stesso smartwatch si trova a circa 117 euro da MediaWorld. Insomma, le due note catene continuano a superarsi l'una con l'altra per quanto riguarda le offerte. Facendo riferimento ad Amazon Italia, dovete sapere che Huawei Watch GT si trova allo stesso prezzo di Unieuro, ovvero 99,90 euro (venduto e spedito da Amazon). Insomma, sembra essere un buon momento per portarsi a casa questo indossabile, a prescindere dallo store scelto per effettuare l'acquisto.

Per completezza di informazione, vi ricordiamo che recentemente è stata avviata, tra l'altro proprio da Unieuro, un'offerta relativa al successore dello smartwatch coinvolto, ovvero Huawei Watch GT 2. In quel caso, il prezzo è fissato a 149 euro.