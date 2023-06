Unieuro, l'Hypnotic Black Friday continua fino al 22 Giugno con tante nuove offerte

In aggiunta al Red Friday di Mediaworld di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, quest’oggi arriva anche il nuovo Hypnotic Black Friday che fino al 22 Giugno 2023 propone una serie di nuove offerte su tantissimi prodotti d’elettronica.

L’iPad di nona generazione da 10,2 pollici nella variante WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna è disponibile a 359 Euro, il 18% in meno rispetto ai 439 Euro di listino. In sconto troviamo anche l’iPhone 14 da 128 gigabyte, che è disponibile ad 829 Euro, in calo del 19% dai 1029 Euro di listino, mentre Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm passa a 289 Euro.

Il Samsung Galaxy S22 con 128 gigabyte di storage invece può essere portato a casa a 699,90 Euro, il 20% in meno dagli 879 Euro di listino.

interessante anche lo sconto su Samsung Galaxy Watch4 da 40mm, che è disponibile a 129,99 Euro, il 40% in meno dai 219,90 Euro imposti dal produttore.

Il TV LG OLED 55CS6LA da 55 pollici può essere invece acquistato a 999 Euro, il 41% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Tutte le informazioni su vendita e spedizione disponibili nella pagine dei singoli prodotti.