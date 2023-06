Unieuro Hypnotic Black Friday: portatile ASUS TUF RTX 4050 a 1299 euro

Non ci sono solamente sconti su Mac mini M2 da Unieuro, in quanto la popolare catena ha avviato molteplici altre offerte che possono fare gola agli appassionati del mondo Tech. A tal proposito, si fa notare una promozione relativa a un portatile ASUS TUF con scheda video RTX 4050.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello ASUS TUF Gaming F15 FX507ZU4-LP054W viene adesso proposto a un costo pari a 1.299 euro tramite il sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che precedentemente il prezzo del portatile era di 1.599 euro, quindi ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 18%.

A conti fatti, insomma, si tratta di uno sconto di 300 euro. Potrebbe quindi potenzialmente trattarsi di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di un computer portatile che non costi troppo e che possa dare qualche soddisfazione anche a livello di gaming. Va detto in ogni caso che l'offerta rientra nell'iniziativa Hypnotic Black Friday di Unieuro, che è stata estesa fino al 2 luglio 2023.

Per il resto, approfondendo la scheda tecnica di ASUS TUF Gaming F15 FX507ZU4-LP054W, troviamo, al netto della già citata GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, un processore Intel Core i7-12700H, 16GB di RAM, 512GB di SSD e un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 11 Home.