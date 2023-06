Unieuro Hypnotic Black Friday sconta un notebook RTX 4050 a prezzo accessibile

Spesso si pensa ai notebook con GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40 come a soluzioni particolarmente costose. In realtà, però, esistono anche dei modelli che presentano un prezzo tutto sommato accessibile. Questo è il caso di un portatile con GPU RTX 4050 finito al centro di un'offerta di Unieuro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello MSI Gaming GF63 12VE-053IT viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.199 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che usualmente il costo del portatile sarebbe di 1.699 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 29%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 500 euro. Vale però la pena esplicitare che l'offerta che coinvolge il notebook da gaming rientra nell'iniziativa promozionale Hypnotic Black Friday di Unieuro, che proseguirà fino al 22 giugno 2023. Avrete insomma qualche giorno, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dello sconto.

Per quel che concerne invece la scheda tecnica di MSI Gaming GF63 12VE-053IT, quest'ultima comprende, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, un processore Intel Core i7-12650H. Presenti inoltre 16GB di RAM e 1TB di SSD, mentre il pannello da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD. Il sistema operativo? Windows 11 Home.