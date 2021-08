Unieuro, 'Il Vero Fuoritutto Continua' fino al 22 agosto: quanti prodotti in sconto!

Il volantino “Vero Fuoritutto” da Unieuro è raggiunto la sua conclusione nella giornata di ieri, domenica 15 agosto 2021, ma a quanto pare la catena ha deciso di fare il bis lanciando il nuovo volantino “Il Vero Fuoritutto Continua” con molte offerte attive fino al prossimo 22 agosto 2021: vediamo le più interessanti.

Tra i dispositivi più low-cost appaiono specialmente gli smartphone, in particolare il modello Xiaomi Redmi 9 con display da 6,53 pollici e chipset MediaTek Helio G80 in sconto a 129,99 Euro a partire dai 207,39 Euro di listino, dunque al 37% in meno. Restando tra gli smartphone è doveroso segnalare anche l’iPhone 12 di casa Apple a 819 Euro anziché 989 Euro, assieme all’OPPO A94 con supporto al 5G proposto a 299,90 Euro anziché 369,99 Euro.

Tra gli altri prodotti della Mela, invece, notiamo lo sconto del 23% sull’iPad di ottava generazione venduto a 299 Euro anziché 389 Euro; o ancora, interessante è l’offerta sul MacBook Air M1 2020 con display da 13 pollici, venduto a 1.189 Euro al posto di 1.743,38 Euro.

Gli sconti più interessanti del nuovo volantino riguardano però i televisori, tra cui segnaliamo in particolare il modello 2021 LG 55UP75006LF con pannello Ultra HD 4K da 55 pollici al 35% in meno, per un calo da 748,99 Euro a 479,90 Euro; il modello LG OLED55C15LA anch’esso con pannello da 55 pollici ma tecnologia OLED, venduto a 1.499 Euro anziché 1.899 Euro; il TV visibile in copertina, ovvero il modello Samsung QLED QE55Q70A 2021 scontato da 1.299 Euro a 899,90 Euro e, infine, l’Android TV Sony KE-48A9 2020 con pannello OLED proposto a 1.299 Euro al posto di 1.649 Euro.

Insomma, tantissimi sconti che resteranno validi fino a questa domenica e che saranno disponibili sia online che nei negozi fisici Unieuro.

Tra le altre promozioni del momento abbiamo segnalato anche 6 smartphone sotto i 200 Euro su Amazon.