Unieuro impazzisce nel pre Black Friday 2021: sconti dal 44% per poche ore

Se alla fine di una settimana fa era MediaWorld a impazzire per il Black Friday 2021, ora a tentare "l'all-in" c'è Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato sconti dal 44% su determinate tipologie di prodotti.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa promozionale, Unieuro ha avviato, un po' a sorpresa, sconti dedicati alla sola giornata del 25 novembre 2021, ovvero alla "vigilia" del Black Friday "vero e proprio" (che chiaramente sarà il 26 novembre 2021). Questo significa che gli sconti rimarranno disponibili per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. In parole povere, al netto delle probabili promozioni che verranno comunque rese disponibili durante il venerdì nero, la popolare catena sembra aver voluto "anticipare i tempi", "spiazzando" un buon numero di persone.

Sconti dal 44% su molti elettrodomestici e climatizzatori fissi a partire da 299 euro

Partendo dalla promozione che vede lo sconto più elevato, nella giornata del 25 novembre 2021 molti elettrodomestici e climatizzatori fissi, venduti a partire da 299 euro, sono al centro di sconti dal 44%. Per farvi degli esempi concreti, la lavatrice Indesit MTWA 71252 viene ora proposta a 218,34 euro (anziché 389,90 euro, risparmio del 44%), mentre la lavatrice Whirlpool FSB 723V viene venduta a 301 euro (al posto dei precedenti 619,90 euro, sconto del 51%).

Unieuro Manà Manà Black Friday 2021: 22% di sconto migliaia di prodotti a partire da 299 euro

Per quel che concerne le altre tipologie di prodotti, ci sono comunque consistenti sconti dal 22%. Tra le varie proposte, segnaliamo il tablet Lenovo Tab P11 Pro 4G LTE 128GB a 467,92 euro (anziché 799,90 euro, sconto del 41%), nonché il 25% di sconto sullo smartphone Realme GT Master Edition (venduto ora a 296,32 euro al posto di 399,90 euro).

Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di Unieuro prima che la giornata del 25 novembre 2021 giunga al termine.