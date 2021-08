Unieuro 'impazzisce': Smart TV DVB-T2 sotto i 100 euro, offerta o errore?

Meno di 100 euro per uno Smart TV compatibile con lo standard DVB-T2. Ottimo prezzo, vero? Questo è quanto proposto da Unieuro, che tra l'altro offre anche un 5% di sconto extra direttamente in carrello. Tuttavia, non è chiaro se si tratti effettivamente di un'offerta o di un semplice errore.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello SABA SA24S45N1, uno Smart TV da 24 pollici con risoluzione 1366 x 768 pixel, viene venduto a 99,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Tuttavia, purtroppo al momento in cui scriviamo il prodotto risulta "Non Disponibile", ma è possibile farsi notificare in merito all'eventuale disponibilità. Ovviamente abbiamo provato a cercare questo specifico modello anche sui portali ufficiali di MediaWorld e Amazon Italia, ma senza trovare nulla.

Da qui sorge dunque il dubbio: si tratta di un'offerta o di un errore? Abbiamo consultato WayBack Machine per cercare di capirlo, scoprendo che in passato il prodotto veniva proposto a un prezzo più alto ma che potrebbe risultare in linea con il costo attuale. Infatti, il televisore veniva venduto a 139 euro, quindi 40 euro di sconto potrebbero rivelarsi "plausibili".

In ogni caso, purtroppo online non si trova molto altro in merito a questo specifico modello, che sembra non essere in vendita nei principali store. Tuttavia, è possibile dare un'occhiata alle specifiche sul sito Web ufficiale di SABA, nonché trovare un test di Altroconsumo che indica come prezzo medio 119 euro. Insomma, forse il "mistero" è risolto e potrebbe realmente trattarsi di un'offerta.

Considerata la situazione, potreste voler premere sul tasto "Notifica disponibilità": non si sa mai. D'altronde, vista la questione del rinvio dello switch-off legato al DVB-T2, potreste avere a disposizione più tempo del previsto. Insomma, questa volta abbiamo trattato una questione inusuale, ma sicuramente la proposta di Unieuro potrebbe essere vista con interesse da un certo tipo di utente.