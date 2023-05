Unieuro impazzisce sul TV Samsung Neo QLED 8K: sconto del 65%

Andando oltre alle offerte Unieuro Specials TV, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha avviato uno sconto che non passa inosservato su un TV Neo QLED di Samsung con risoluzione 8K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa promozionale indicata, ora il modello Samsung QE75QN800B viene venduto a un prezzo pari a 1.983,20 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, in precedenza il costo a cui veniva proposto il televisore era di 5.699 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 65%.

Più precisamente, a conti fatti risulta possibile usufruire di uno sconto di ben 3.715,80 euro. Certo, il costo finale rimane non esattamente per tutti, ma capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione "ghiotta" per chi dispone di un certo budget. Va detto che il modello indicato è legato all'anno 2022, ma l'ampio risparmio potrebbe "far chiudere un occhio" sulla questione.

Questo anche considerando la scheda tecnica di Samsung QE75QN800B, che include un ampio pannello da 75 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non mancano poi 4 porte HDMI, così come risulta presente il sistema operativo Tizen (e di conseguenza tutte le funzionalità smart del caso). Potreste insomma voler dare un'occhiata al prodotto, se siete alla ricerca di un televisore di una certa caratura.