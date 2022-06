Unieuro, imponente Sony BRAVIA 2022 da 77 pollici scontato di oltre 950 euro

Non sono disponibili solamente iPhone in offerta da Unieuro. Infatti, sul portale di quest'ultima catena sono presenti molteplici altri sconti. Tra questi, troviamo un possibile risparmio su un imponente TV Sony BRAVIA da 77 pollici uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello Sony XR-77A80K viene adesso venduto a un costo pari a 3.687 euro sul portale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 4.499 euro. Lo sconto di base risulta dunque del 18%, ovvero si possono risparmiare in questo modo 812 euro.

Non è però finita qui, visto che viene indicata la possibilità di ottenere un extra sconto del 5% direttamente in carrello. Una volta premuto il pulsante "Aggiungi al carrello", potrete quindi notare che il prezzo finale del televisore scenderà a 3532,65 euro (inclusi 30 euro di spese di spedizione aggiuntive per prodotti di grandi dimensioni). In totale il risparmio è dunque di 966,35 euro.

Interessante notare, per quel che riguarda gli altri principali store online, che su Amazon Italia il prodotto viene proposto a 4.499 euro. Da qui apprendiamo che c'è un cashback fino a 400 euro, ma la disponibilità del televisore su Amazon è limitata al momento in cui scriviamo e vi consigliamo di informarvi per bene. Per il resto, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello sul sito Web di MediaWorld.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Sony XR-77A80K, troviamo un pannello OLED da 77 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Ci sono inoltre 4 porte HDMI e non manca il sistema operativo Android. Presente poi ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.