Unieuro, importante sconto del 49% su Samsung Galaxy Chromebook Go

Al netto dello sconto di Unieuro su una RTX 3070 Ti, la nota catena ha lanciato offerte relative a svariate tipologie di prodotti. In questo contesto, si fa notare un'iniziativa promozionale importante sul portatile Samsung Galaxy Chromebook Go.

Più precisamente, il modello Samsung Galaxy Chromebook Go XE340XDAA-EXP viene adesso venduto a un prezzo pari a 199,99 euro sul sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il costo del dispositivo era pari a 399,90 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 49%, dunque c'è uno sconto di 199,91 euro.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung Galaxy Chromebook Go XE340XDAA-EXP comprende uno schermo da 14 pollici con risoluzione 1366 x 768 pixel, un processore Intel Celeron N, 4GB di RAM, 64GB di memoria eMMC e supporto al Wi-Fi 6 (802.11ax). Ricordiamo in ogni caso che il sistema operativo è Chrome OS, dunque informatevi per bene in merito al software, se siete interessati. Tuttavia, può trattarsi di una buona occasione per utenti che cercano da tempo un Chromebook.

Per il resto, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro può risultare interessante sotto più punti di vista.