Unieuro va all-in a Natale: prezzo folle per un TV Samsung Neo QLED

Vi ricordate della promozione di Unieuro su un TV Neo QLED di Samsung avvenuta a inizio dicembre 2021? In quell'occasione lo sconto, che come ormai spesso accade era solo online, ha generato un po' di confusione. Infatti, la promozione era rimasta attiva per poco tempo e in molti non erano riusciti a usufruirne.

Ebbene, signore e signori, è tornato disponibile uno sconto simile. Infatti, il modello Samsung TV Neo QLED QE55QN85A, ovvero lo stesso che era finito in offerta qualche tempo fa, al momento in cui scriviamo viene venduto a un prezzo pari a 837 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro (la promozione è disponibile solamente online, i prezzi in negozio possono variare perché si tratta di due mercati differenti). Dal portale della popolare catena apprendiamo che solitamente il costo del televisore sarebbe di 1799 euro, ergo c'è uno sconto "di base" del 53% (si possono risparmiare 962 euro).

Oltre a questo, tramite un banner presente nella pagina dedicata al prodotto, apprendiamo che fino al 24 dicembre 2021 (quindi la promozione rimarrà attiva ancora per relativamente poche ore in seguito all'orario di pubblicazione di questa notizia, che potete verificare in apertura) sarà possibile ottenere un rimborso di 300 euro (bisogna seguire le indicazioni presenti nella pagina dedicata all'iniziativa del portale Unieuro e come sempre consigliamo di consultare anche il regolamento completo, dato che noi riportiamo semplicemente offerte interessanti che abbiamo reperito online tramite i vari portali e-commerce, ma spetta poi a chi di dovere applicarle). In ogni caso, se proprio vogliamo effettuare un calcolo del "prezzo finale" (rimborso compreso, quindi inizialmente bisogna comunque pagare la somma prevista), quest'ultimo ammonta ad appena 537 euro (la somma è ottenuta sottraendo i 300 euro di rimborso agli 837 euro di prezzo scontato, in modo simile a quanto accaduto l'altra volta).

Nel caso l'offerta scada a un certo punto, cosa più che probabile vista la rapidità con cui si muove il mondo del Web, potete verificare che lo sconto era effettivamente attivo al momento in cui abbiamo scritto la notizia mediante WayBack Machine (strumento che salva le pagine Web per preservare il loro stato in un determinato periodo). Al netto delle spiegazioni, che ci siamo sentiti di fornire in virtù della "confusione" che alcuni utenti hanno riscontrato la scorsa volta, capite bene che la promozione di Unieuro è di quelle che possono risultare particolarmente intriganti.