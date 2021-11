Unieuro va all-in: sconto del 40% e rimborso su TV Samsung Neo QLED 8K e soundbar

Non ci sono solamente offerte legate ai MacBook con chip M1 da Unieuro. Infatti, quest'ultima catena ha lanciato diverse promozioni relative all'accoppiata soundbar e TV Samsung Neo QLED 8K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, i due prodotti vengono proposti in un unico "bundle" al prezzo di 2.699 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in precedenza il costo totale di soundbar e TV ammontava a 4.548,90 euro, dunque si tratta di uno sconto del 40% (ovvero di ben 1.849,90 euro). Contate in ogni caso che ci sono 30 euro da aggiungere per la spedizione di prodotti di grandi dimensioni, quindi il prezzo finale diventa 2.729 euro.

Già così la proposta di Unieuro potrebbe fare gola a più di qualcuno, dato che tra l'altro si fa riferimento al televisore Samsung Series 8 Neo QLED QE65QN800A, uscito nel 2021 e avente pannello da 65 pollici con risoluzione 7680 x 4320 pixel. La soundbar coinvolta è invece il modello Samsung HW-Q700A, generalmente venduto a 549,90 euro.

Tuttavia, non è finita qui. Infatti, non manca anche un rimborso legato al televisore. Più precisamente, fino al 10 novembre 2021 sarà attiva una promozione che permetterà di ottenere "fino a 700 euro", come si legge nel banner messo in bella vista da Unieuro. Attenzione però: in questi casi è chiaramente sempre bene consultare il regolamento completo dell'iniziativa, nonché l'apposita pagina del portale di Unieuro.

Infatti, così facendo siamo venuti a conoscenza del fatto che per il modello QE65QN800ATXZT il rimborso è pari a 200 euro (chiaramente bisogna registrare l'acquisto, seguendo i passaggi indicati). Per il resto, come sempre invitiamo a informarsi per bene in merito a queste iniziative: noi riportiamo solamente quanto si legge sui siti Web ufficiali delle catene, poi spetta a chi di dovere applicare il tutto.

In ogni caso, abbiamo notato che anche MediaWorld ha fatto scendere il prezzo dell'accoppiata TV e soundbar a 2699 euro (in questo caso sul portale della catena non compare però alcun banner relativo al rimborso). Su Amazon Italia, invece, i rivenditori vendono il singolo televisore a 2699 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un "bundle" di questo tipo.