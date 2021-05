Unieuro, incentivo di 100 euro su tre aspirapolveri Dyson: come funziona

In seguito alla promozione esclusiva su Dyson Omni-glide, Unieuro torna a lanciare offerte relative al mondo delle aspirapolveri. Infatti, la nota catena propone un incentivo di 100 euro su tre modelli Dyson.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, come potete vedere sul portale ufficiale di Unieuro, i prodotti coinvolti sono Dyson V11 Absolute Extra, Dyson V11 Torque Drive Extra e Dyson V11 Absolute Extra Pro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un aspirapolvere di un certo tipo.

In ogni caso, i 100 euro di incentivo sono già inclusi nel prezzo. Questo significa che è possibile acquistare Dyson V11 Absolute Extra a un costo di 549 euro, Dyson V11 Torque Drive Extra a 499 euro e Dyson V11 Absolute Extra Pro a 699 euro. Non male, considerando il fatto che in genere il costo di questi prodotti sarebbe più elevato.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld propone un'iniziativa simile. Infatti, Dyson V11 Absolute Extra costa 549 euro (anche se, al momento in cui scriviamo, non risulta disponibile), Dyson V11 Torque Drive Extra si può acquistare a 499 euro (attualmente non disponibile) e Dyson V11 Absolute Extra Pro costa 699 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sui prodotti coinvolti.