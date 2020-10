Unieuro e le iniziative Segrete: di cosa si tratta e come ottenere coupon

Dopo aver trattato le promozioni legate ai Sony Days, "torniamo" da Unieuro per parlarvi di un'altra tipologia di iniziativa. Questa volta, tuttavia, si tratta di attività "misteriose" (o meglio, Segrete), in quanto accedervi non è così immediato come al solito.

Infatti, mentre consultavamo il portale ufficiale della nota catena, siamo finiti in una pagina ufficiale in cui si fa riferimento a un'iniziativa chiamata "Offerte Segrete". Un banner afferma che ultime non sono visibili a tutti, ma solamente a chi dispone di un profilo con una carta Unieuro Club associata. Tuttavia, abbiamo provato a effettuare l'accesso e di queste promozioni non c'è nemmeno l'ombra. Che si tratti di una pagina rimasta lì per caso oppure di un'iniziativa futura che abbiamo scoperto in anticipo per caso? Il mistero rimane.

In ogni caso, durante la nostra visita al portale di Unieuro, abbiamo notato la presenza di un'altra iniziativa "segreta", che in pochi conoscono. Ci riferiamo ai minigiochi online "Be Human", che consentono agli utenti di accumulare punti extra per la carta Unieuro Club e ottenere coupon. Al momento non sono ancora stati pubblicati i minigiochi di ottobre 2020, ma vi basta premere sul collegamento "SET" per giocare a quelli dello scorso mese (attivi fino al 15 ottobre 2020). Ad esempio, un gioco chiede di schivare degli ostacoli con un robot aspirapolvere per ottenere 20 punti extra.

Ovviamente, per accedere a queste iniziative dovete disporre di un account con carta Unieuro Club associata. Insomma, la nota catena ha avviato delle iniziative "nascoste", disponibili solamente per coloro che sanno come accedervi.